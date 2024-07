Frankreichs Nochpremier Attal neuer Fraktionschef

Paris. Nach der Wahlniederlage des Mitte-Lagers in Frankreich will der amtierende Premierminister Gabriel Attal als Fraktionsvorsitzender zur Erneuerung der Partei von Präsident Emmanuel Macron beitragen. Wie BFM TV am Sonnabend berichtete, stimmten 84 der 98 für die Wahl registrierten »Renaissance«-Abgeordneten für den 35jährigen als neuen Chef der Gruppe in der französischen Nationalversammlung. In Frankreich wird nach der Wahl weiter nach einer neuen Regierung gesucht. Der Wahlgewinner, die linke Neue Volksfront, konnte sich noch auf keine geeignete Person für das Amt des Premierministers einigen. (dpa/jW)