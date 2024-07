China vergrößert Handelsüberschuss

Beijing. Die chinesischen Unternehmen haben ihre Ausfuhren im Juni überraschend kräftig gesteigert. Sie legten um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie aus Daten der Zollbehörde in Beijing am Freitag hervorging. Es war der stärkste Zuwachs binnen 15 Monaten. Die in Yuan notierte Exporte nach Russland stiegen dabei nur um 4,8 Prozent. Zu Jahresbeginn lagen die Zuwachsraten hier noch im zweistelligen Prozentbereich. Ebenso überraschend sanken im Juni die Importe in die Volksrepublik. Hier lag das Minus bei 2,3 Prozent. Ein Grund ist die anhaltende Konsumflaute, der Rückgang könnte aber auch ein schlechtes Zeichen für die Exporte in den kommenden Monaten sein: Bei knapp einem Drittel der chinesischen Einfuhren handelt es sich um Teile, die für die Wiederausfuhr bestimmt sind, insbesondere im Elektroniksektor. Das große Plus bei den Exporten geht möglicherweise auch darauf zurück, dass Geschäfte angesichts angedrohter Zusatzzölle auf bestimmte Produkte vorgezogen worden sind. Unter dem Strich belief sich der Handelsüberschuss Chinas im Juni auf 99,05 Milliarden US-Dollar (rund 91,24 Milliarden Euro), das ist der höchste seit 1981 verzeichnete Wert. (Reuters/jW)