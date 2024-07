Israel: Kriegsdienst wird verlängert

Tel Aviv. Die israelische Regierung hat einem Medienbericht zufolge eine Verlängerung der Wehrpflicht für Männer von 32 auf 36 Monate beschlossen. Die neue Regelung soll für die nächsten acht Jahre gelten, wie das Nachrichtenportal Ynet am Freitag berichtet. Diese Entscheidung sei bei einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am Donnerstag gefallen. Das gesamte Kabinett solle am Sonntag darüber abstimmen. Die Militärführung habe erklärt, die Armee benötige mehr Personal für den Krieg in Gaza sowie die Auseinandersetzungen mit der libanesischen Hisbollah. Kürzlich hatte das Oberste Gericht eine Ausnahmeregelung für Orthodoxe gekippt. (Reuters/jW)