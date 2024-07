Kenias Polizei untersucht Entführungen

Nairobi. In Kenia ermittelt die unabhängige Polizeiaufsicht zu zehn Vorwürfen wegen Entführungen von Aktivisten. In einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme der Behörde hieß es, die Untersuchungen beträfen unrechtmäßige Festnahmen und tagelanges Verschwinden. In acht der Fälle seien die Betroffenen lebendig wieder aufgetaucht. Es gebe allerdings Berichte über Einschüchterungen und Folter. Ein Mann wurde zudem tot aufgefunden, ein anderer ist noch immer verschwunden. (dpa/jW)