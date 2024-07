China und Russland halten Manöver ab

Beijing. China hält eigenen Angaben zufolge vor seiner Küste gemeinsame Militärmanöver mit Russland ab. Die Übungen unter dem Namen »Joint Sea-2024« hätten Anfang Juli begonnen und würden bis Mitte des Monats andauern, erklärte das chinesische Verteidigungsministerium am Freitag. Sie finden demnach im Meer und im Luftraum nahe der Stadt Zhanjiang in der südlichen Provinz Guangdong statt und sollen »die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Russland für die neue Ära weiter vertiefen«. Auf dem NATO-Gipfel in Washington hatten die Teilnehmer China ungewöhnlich scharf wegen »Russland-Unterstützung« im Ukraine-Krieg kritisiert. (AFP/jW)