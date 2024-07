Haushaltsausschuss winkt Rüstungspaket durch

Michael Kappeler/dpa Milliarden für ein paar Panzer: Boris Pistorius freut es (Berlin, 3.7.2024)

Berlin. 105 Kampfpanzer, vier Luftabwehrsysteme »Patriot« und Lenkflugkörper sowie Munition für die Artillerie: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat ein mehr als sechs Milliarden Euro umfassendes Paket für die Ausrüstung der Bundeswehr auf den Weg gebracht. Mit den Kampfpanzern vom Typ Leopard 2A8 sollen die künftig in Litauen stationierte Brigade ausgestattet sowie Lücken in der Bundeswehr geschlossen werden, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach der Sitzung in Berlin. Er erklärte: »Wir haben es heute wirklich geschafft, wesentliche Rüstungsprojekte auf den Weg zu bringen, die in den nächsten Jahren dann im Zulauf sein werden.« Damit bekomme »auch die Industrie in Deutschland für dieses Jahrzehnt eine substanzielle Grundlage für ihre Planung, die Bundeswehr volle Lager und die Ukraine dringend benötigten Nachschub«, teilten die Berichterstatter der Regierungsparteien, Andreas Schwarz (SPD), Karsten Klein (FDP) und Sebastian Schäfer (Grüne) nach den Entscheidungen mit. Die nationalen Produktionskapazitäten für Munition würden erheblich ausgeweitet. (dpa/jW)