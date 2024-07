USA geben neue Kriegshilfe für Ukraine frei

Sgt. 1st Class Andrew Dickson/U.S. Army/AP/dpa

Washington. Die USA werden im Rahmen des Ukraine-Krieges in Kürze weitere Militärhilfe im Umfang von rund 2,3 Milliarden US-Dollar (rund 2,14 Milliarden Euro) zur Verfügung stellen. Das kündigte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einem Besuch seines ukrainischen Amtskollegen Rustem Umjerow in Washington an.

Das von US-Präsident Joe Biden genehmigte Paket enthalte »weitere Flugabwehrraketen, Panzerabwehrwaffen und andere wichtige Munition aus US-Beständen«, erläuterte Austin. Eine »Neuordnung einiger ausländischer Militärlieferungen« werde es den USA außerdem ermöglichen, Munition für Patriot- und andere Luftabwehrsysteme» in einem beschleunigten Zeitrahmen« bereitzustellen. (dpa/jW)