London. Andy Murrays Traum hat sich nicht erfüllt: Der zweimalige Turniersieger aus Schottland hat seine Teilnahme am Einzelwettbewerb des Rasentennisklassikers von Wimbledon in letzter Minute absagen müssen. Die Nachwirkungen einer OP am Rücken ließen einen Start des 37jährigen nicht zu, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Im Doppel will Murray aber an der Seite seines Bruders Jamie aufschlagen. Er galt als vierte Kraft neben den das Herrentennis lange dominierenden Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Đoković. (sid/jW)