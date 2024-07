Deutschland-Ticket vor dem Aus

Berlin. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, NRW-Landesminister Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen), warnt vor dem Ende des sogenannten Deutschland-Tickets. In einem Schreiben an Finanzminister Christian Lindner und Verkehrsminister Volker Wissing (beide FDP) sieht Krischer »die große Gefahr, dass in Kürze ein unüberschaubarer Flickenteppich mit Gebieten, in denen das Deutschland-Ticket fortgeführt werden kann, und anderen, in denen aus Finanzgründen darauf verzichtet werden muss, entsteht«. Für die Finanzierung des Ticketpreises von 49 Euro im Monat müsse das Bundeskabinett vereinbarte Änderungen des Regionalisierungsgesetzes beschließen, und zwar noch vor der Sommerpause. »Viele Aufgabenträger haben Beschlüsse gefasst, die eine Beendigung des Deutschland-Tickets zumeist im Herbst 2024 vorsehen.« (dpa/jW)