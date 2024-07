Tokio. Herkömmliche Glasfaserleitungen könnten deutlich mehr Daten übertragen als bisher. Das demonstriert eine neue Rekordmessung, die einer Gruppe aus Wissenschaftlern und Ingenieuren um Benjamin Puttnam vom National Institute of Information and Communications Technology (NICT) in Japan gelungen ist. Das Team maß eine Übertragungsrate von 402 Tera­bit pro Sekunde und eine Bandbreite von 37,6 Tera­hertz. Möglich wurde das durch den kombinierten Einsatz neuer Verstärkertechnologien. »Wir haben die Übertragung von DWDM-Datenströmen so erweitert, dass sie alle Hauptübertragungsbänder im verlustarmen Fenster von Standardglasfasern abdecken«, erklärten die Forscher. DWDM (Dense Wavelength Division Multi­plexing) ist eine Technik, bei der getrennte Datenströme kombiniert, aber dennoch ohne Vermischung oder Störung gleichzeitig durch eine Faser gesendet werden können. (jW)