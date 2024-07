Boeing und die Qualitätsprobleme

Washington. Der US-Flugzeugbauer Boeing will seinen Zulieferer Spirit Aerosystems in einem rund 4,7 Milliarden US-Dollar schweren Aktiendeal übernehmen. Mit der Übernahme sollen Qualitätsprobleme bei der 737 Max in den Griff bekommen werden. Boeing macht Spirit für die Lieferung unvollständiger oder fehlerhafter Teile mitverantwortlich. Boeing biete Spirit-Aktionären 0,25 Boeing-Aktien für jede ihrer Spirit-Aktien, wenn der volumengewichtete Durchschnittspreis bei oder unter 149 Dollar liege, teilte der Flugzeugbauer am Montag mit. (Reuters/jW)