Bargeld in BRD noch am beliebtesten

Frankfurt am Main. Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr beim Einkauf am häufigsten mit Münzen oder Scheinen bezahlt. Allerdings nahm der Anteil an allen Transaktionen weiter ab und lag bei nur noch 51 Prozent, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der Bundesbank. Verglichen mit der vorangegangenen Studie für das Jahr 2021 sank der Anteil der Bargeldzahlungen damit um sieben Prozentpunkte. 2017 hatte er noch bei 74 Prozent gelegen. (dpa/jW)