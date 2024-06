SPD-Chefin Esken will 2025 erneut in den Bundestag

Hannes P Albert/dpa Eine neue Kandidatur stößt bei einigen Parteifreunden nicht auf Begeisterung: Saskia Esken (Berlin, 13.6.2024)

Berlin. Die SPD-Kovorsitzende Saskia Esken will 2025 erneut für den Bundestag kandidieren. Aus dem Willy-Brandt-Haus wurden dpa am Donnerstag entsprechende Ambitionen der 62jährigen bestätigt. Vor der letzten Bundestagswahl hatte Esken laut der Süddeutschen Zeitung im Oktober 2020 gesagt, sie selbst kandidiere jetzt noch einmal für den Bundestag, aber »danach bin ich raus«. Dass die SPD-Vorsitzende eine weitere Kandidatur anstrebt, sorgt für Kritik in ihrem baden-württembergischen Wahlkreis Calw: Manfred Stehle, Mitglied im SPD-Kreisverband Calw, sprach gegenüber der Zeitung von einem »klaren Wortbruch«. Esken beschädige damit nicht nur ihre persönliche Glaubwürdigkeit, »sondern sie schadet auch der SPD, für die sie als deren Kovorsitzende eine besondere Verantwortung trägt«. Esken ist seit 2013 Mitglied des Bundestages. 2021 zog sie als Spitzenkandidatin ihrer Partei in Baden-Württemberg über die Landesliste in das Parlament ein, das Direktmandat in ihrem Wahlkreis holte der CDU-Politiker Klaus Mack. (dpa/jW)