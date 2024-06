Ukraine: Grenzschutz hindert erneut Wehrpflichtige an Flucht

-/Ukrinform/dpa Auf der Suche nach Kanonenfutter: Ukrainische Grenzpolizei an der Grenze zu Ungarn

Czernowitz. Der ukrainische Grenzschutz hat zwei Dutzend wehrpflichtige Männer an der Flucht aus dem Land gehindert. Die Gruppe sei an der Grenze zu Moldau im westukrainischen Gebiet Czernowitz festgenommen worden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Wehrpflichtigen stammen demnach aus verschiedenen Landesteilen und hatten vor, in der Nacht zu Fuß über die grüne Grenze zu flüchten. Die Ukraine hat das Kriegsrecht verhängt und eine Mobilmachung angeordnet. Seitdem können Männer im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren das Land nur in Ausnahmefällen verlassen. (dpa/jW)