UNO: Hungersnot-Risiko in Gaza weiter hoch

Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa Chan Yunis: Menschen drängen sich um von Flugzeugen abgeworfene Lebensmittel

New York. Im Gazastreifen leidet nach Angaben der Vereinten Nationen fast eine halbe Million Menschen immer noch unter »katastrophalem« Hunger, das Risiko einer Hungersnot ist weiterhin hoch. Eine im März für den Norden des Palästinensergebietes befürchtete Hungersnot konnte jedoch verhindert werden, wie eine am Dienstag veröffentlichte Auswertung der IPC-Skala zum Hungermonitoring der UNO ergab, die Hungersituationen je nach Schweregrad bewertet. »Die Lage im Gazastreifen ist nach wie vor katastrophal, und es besteht ein hohes anhaltendes Risiko einer Hungersnot«, heißt es in dem Bericht. Rund 495.000 Menschen – laut UNO etwa 22 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens – seien nach wie vor von einer »akuten Ernährungsunsicherheit katastrophalem Ausmaßes« betroffen. Weitere 745.000 Menschen befinden sich demnach in einer Notsituation. (AFP/jW)