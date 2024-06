Christoph Sator/dpa Unterlag seiner linken Konkurrentin: Der eingebürgerte rechte Kandidat Eike Schmidt (Florenz, 11.5.2024)

Florenz. Bei der Bürgermeisterwahl in Florenz hat sich die Kandidatin der Linken, Sara Funaro, gegen den vom rechten Lager unterstützten gebürtigen Deutschen Eike Schmidt durchgesetzt. Wie das italienische Innenministerium am Montag nach der Schließung der Wahllokale mitteilte, gewann die 48jährige Funaro vom sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) in der Stichwahl mehr als 60 Prozent der Stimmen. Auf Schmidt entfielen demnach weniger als 40 Prozent. Damit ist Funaro die erste Frau an der Spitze der Regionalhauptstadt der Toskana.

Ihr Gegenkandidat in der Stichwahl, der im vergangenen Dezember eingebürgerte Schmidt, wurde unter anderem von der ultrarechten Partei Fratelli d'Italia von Regierungschefin Giorgia Meloni und deren Koalitionspartnern unterstützt. Der 56jährige war bis zum vergangenen Jahr Direktor der weltberühmten Uffizien in Florenz.

Auch bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt im süditalienischen Bari konnte die Linke einen Sieg verbuchen. Dort kam ihr Kandidat Vito Leccese den offiziellen Ergebnissen zufolge auf etwas mehr als 70 Prozent der Stimmen. Auf seinen Gegenkandidaten Fabio Romito entfielen demnach 30 Prozent. (AFP/jW)