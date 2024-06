Fabian Sommer/dpa Verstärkung für die Grünen: Volt (Berlin, 9.6.2024)

Brüssel. Die fünf EU-Abgeordneten der liberalen Kleinpartei Volt sind künftig Teil der Grünen-Fraktion im EU-Parlament. Nach zweiwöchigen Verhandlungen und einer Abstimmung unter Volt-Mitgliedern in verschiedenen EU-Ländern sei die Entscheidung für den Anschluss gefallen, teilte die Partei am Montag mit. Schon in der vergangenen Legislaturperiode war Volt mit dem damals einzigen Abgeordneten Damian Boeselager Teil der Fraktion. Die Partei, die in allen EU-Ländern über nationale Sektionen verfügt, hatte bei der Wahl Anfang Juni fünf Sitze im EU-Parlament errungen. Drei davon werden von Abgeordneten aus Deutschland besetzt. In der Bundesrepublik hatte die Partei, die sich vor allem mit »proeuropäischer« EU-Apologetik profiliert und unter anderem fordert, die EU zu einem Bundesstaat auszubauen, etwas mehr als eine Million Stimmen erhalten und lag damit auf Augenhöhe mit der Partei Die Linke. (dpa/jW)