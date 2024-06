Nigeria zerstört illegale Ölraffinerien

Abuja. Der Nigerianische Nationale Erdölkonzern hat am Donnerstag mitgeteilt, dass er in der vergangenen Woche 165 Anlagen, in denen gestohlenes Rohöl illegal raffiniert wurde, zerstört habe. Dies berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Der Vorstandsvorsitzende Mele Kyari wies demnach darauf hin, dass dies in Zusammenarbeit mit dem nigerianischen Militär im Nigerdelta geschehen sei. Dabei seien 165 illegale Ölraffinerien zerstört und 39 nicht genehmigte Pipelineanschlüsse beseitigt worden. Nigeria verfügt über die zehntgrößten Erdölreserven und ist der sechstgrößte Erdölexporteur der Welt. In der von einer anhaltenden Ölpest betroffenen Deltaregion, in der sich die Ölfelder befinden, verüben bewaffnete Gruppen häufig Sabotageakte, Entführungen und Angriffe auf Staat und Konzerne. (jW)