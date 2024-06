Flaute am Arbeitsmarkt hält an

Nürnberg. Die Flaute am Arbeitsmarkt hält weiter an. Saisonbereinigt habe die Erwerbsslosigkeit spürbar zugenommen, erklärte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, am Freitag. Die Unternehmen blieben zurückhaltend bei Neueinstellungen. Die Zahl der Erwerbslosen stieg im Juni laut BA auf 2,727 Millionen. Das waren 172.000 mehr als vor einem Jahr. Die Erwerbslosenquote blieb im Monatsvergleich unverändert bei 5,8 Prozent. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen stieg die Erwerbslosenzahl laut BA im Monatsvergleich um 19.000. (dpa/jW)