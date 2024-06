»Reichsbürger«-Verfahren: Reuß sagt aus

Frankfurt am Main. Im Frankfurter Prozess um eine mutmaßliche Verschwörung von »Reichsbürgern« hat der als Rädelsführer angeklagte Heinrich XIII. Prinz Reuß am Freitag erstmals ausgesagt. Er lehne Gewalt ab, sagte der 72jährige vor dem Oberlandesgericht. In seiner rund zwei Stunden dauernden Schilderung gab er Einblick in seinen persönlichen Werdegang. Reuß wischte sich mehrfach Tränen aus dem Gesicht. Den neun angeklagten Männern und Frauen wird die Mitgliedschaft in beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Sie sollen einen Umsturz geplant haben. (dpa/jW)