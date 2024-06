Proteste in Kenia: Gericht genehmigt Militäreinsatz

Nairobi. Trotz der versprochenen Rücknahme geplanter Steuererhöhungen gehen in Kenia die Proteste gegen Präsident William Ruto weiter. Während gepanzerte Militärfahrzeuge in der Hauptstadt zu sehen waren, entschied am Donnerstag ein Gericht in Nairobi, der vom Parlament genehmigte Einsatz des Militärs gegen die Demonstranten sei rechtmäßig. Am Dienstag hatten Hunderte Demonstranten das Parlament gestürmt und einen Teil des Gebäudes in Brand gesetzt. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen kamen an dem Tag mindestens 22 Menschen ums Leben. (dpa/Reuters/jW)