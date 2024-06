Im Geburtshaus des ehemaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker (1912–1994) im saarländischen Neunkirchen ist am Dienstag abend der Dachstuhl in Flammen geraten. Nach Angaben der Polizei Saarbrücken griff das Feuer auch auf mehrere Nachbargebäude über. Der Schaden soll sich nach einer ersten Einschätzung der Brandermittler auf rund 750.000 Euro belaufen. Der 1912 geborene Honecker lebte nur kurz in der Neunkirchener Innenstadt. 1913 zog die Familie in den benachbarten Stadtteil Wiebelskirchen um. (dpa/jW)