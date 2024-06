Mecklenburg-Vorpommern startet nach eigenen Angaben das bundesweit erste rechtlich-gesicherte Drogencheckprogramm auf großen Festivals. Abgegebene Drogen der Besucher des Fusion-Festivals in Lärz können dann in Minutenschnelle auf ihre Reinheit getestet werden – laut Drogenexperte der Universitätsmedizin Rostock, Gernot Rücker, ist das Labor in dieser Form bundesweit einzigartig. »Solche Angebote sind eine wirkungsvolle Maßnahme, um die Schäden durch Drogenkonsum zu reduzieren«, teilte Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag mit. (dpa/jW)