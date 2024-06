VW und Rivian mit Joint Venture für Software

Wolfsburg. Volkswagen (VW) baut ein Joint Venture mit US-Elektroautobauer Rivian auf. VW-Chef Oliver Blume sagte am Dienstag, dies führe zu »besten Lösungen (…) und geringeren Kosten«. VW will demnach bis zu fünf Milliarden US-Dollar in die Entwicklung neuer Software, Steuercomputer sowie Netzwerkarchitektur für künftige Fahrzeuge investieren. Rivian-Chef Robert Scaringe erklärte am Dienstag, andere Bereiche wie Batterien oder Antriebstechnik seien nicht Teil der Partnerschaft. Die bisherige VW-eigene Softwarefirma Cariad soll sich künftig dem autonomen Fahren widmen. (Reuters/dpa/jW)