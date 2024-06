Ukraine: 100 Personen an Flucht gehindert

Odessa. Ukrainische Einsatzkräfte haben im Gebiet Odessa im Süden des Landes 100 Männer an der Flucht aus dem Land gehindert. Vergangenen Freitag sei eine Gruppe von 47 Männern in vier Kleinbussen auf dem Weg zur Grenze gestoppt worden, teilte das staatliche Ermittlungsbüro am Dienstag mit. Weitere 53 Männer seien auf dem Weg zu einem »Sammelpunkt« angehalten worden. Mit Kriegsausbruch wurde in der Ukraine eine Mobilmachung angeordnet. Männer im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen nur noch in Ausnahmefällen das Land verlassen. (dpa/jW)