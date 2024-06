Israel: Wehrpflicht auch für Ultraorthodoxe

Tel Aviv. Auch ultraorthodoxe jüdische Männer müssen zum Wehrdienst in der israelischen Armee verpflichtet werden. Dies entschied Israels höchstes Gericht am Dienstag einstimmig. Das Urteil gilt als herber Rückschlag für die ultrarechte Regierung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Die neun Richter in Westjerusalem stimmten zwei Petitionen zu, die eine sofortige Einberufung wehrpflichtiger ultraorthodoxer Männer gefordert hatten. Jahrzehntelang galten Ausnahmen für ultraorthodoxe Männer bei der Wehrpflicht in Israel. Diese waren vor drei Monaten ausgelaufen. (dpa/jW)