EU startet Verhandlung zum Beitritt der Ukraine

Luxemburg. Die Europäische Union hat die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine eröffnet. Vertreter des Landes und der EU kamen dazu am Dienstag in Luxemburg zu einer ersten sogenannten Regierungskonferenz zusammen. »Dies ist ein historischer Moment für uns alle und ein Meilenstein in unserer Beziehung«, sagte die belgische Außenministerin Hadja Lahbib im Namen der EU zum Auftakt der Gespräche. Auch mit der Republik Moldau hat die EU am Dienstag die Gespräche über eine mögliche Aufnahme begonnen. Lahbib erinnerte am Dienstag daran, dass weitere Fortschritte im Beitrittsprozess an die Erfüllung von Bedingungen geknüpft sind und theoretisch auch wieder rückgängig gemacht werden können. Wie lange die Beitrittsverhandlungen dauern werden und ob sie überhaupt zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden können, ist offen. (dpa/jW)