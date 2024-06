Eugene. Weltmeister Noah Lyles hat bei den US-Trials einen überzeugenden Sieg über 100 Meter gefeiert und damit sein Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris gesichert. Der 26jährige setzte sich in Eugene in persönlicher Bestleistung von 9,83 Sekunden vor Kenny Bednarek und Fred Kerley durch. Das Trio wird die USA über die 100 Meter in Paris repräsentieren – der frühere Weltmeister Christian Coleman wurde Vierter. Lyles hatte bei Olympia 2021 in Tokio nur zusehen dürfen, bei den damaligen Trials hatte er die Qualifikation deutlich verpasst. (sid/jW)