Barcelona. Mercedes wirbt weiter um Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. »In Silber würde er auch gut aussehen«, sagte der Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius gegenüber Sky am Sonntag vor dem Großen Preis von Spanien in Barcelona. Mercedes verliert nach dieser Saison Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der zu Ferrari wechselt, und braucht neben George Russell einen neuen Fahrer. Mercedes-Teamchef Toto Wolff schätzt Verstappen, der in Spanien seinen 61. Karrieresieg feierte, sehr und würde den Weltmeister auch gerne verpflichten. Der Niederländer hat bei Red Bull einen Vertrag bis Ende 2028. (dpa/jW)