Halle (Westfalen). Der Italiener Jannik Sinner hat seine Führung in der Tennisweltrangliste durch den Sieg beim Rasenturnier in Halle (Westfalen) ausgebaut. Der 22jährige liegt nun 1.500 Punkte vor Novak Djokovic. Der derzeit verletzte Serbe kletterte zurück auf Platz zwei, weil French-Open-Sieger Carlos Alcaraz beim ATP-500 im Londoner Queen’s Club, das der US-Amerikaner Tommy Paul am Sonntag gewann, früh ausgeschieden war. Im vergangenen Jahr hatte der Spanier das Vorbereitungsturnier auf Wimbledon noch gewonnen. Hinter dem Toptrio bleibt Alexander Zverev auf Platz vier. (sid/jW)