Caritas-Beschäftigte fordern Gehaltsplus

Berlin. Nun ist es raus: Die sogenannte Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas fordert in der anstehenden Tarifrunde für die bundesweit über 30.000 Ärzte der zur Caritas gehörenden Kliniken 8,5 Prozent mehr Gehalt, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Nicht nur das: Neben der Gehaltssteigerung sollen Bereitschaftsdienste besser und leistungsgerechter vergütet sowie die Pauschalen für die Rufbereitschaft, besonders an Wochenenden und Feiertagen, angehoben werden. »Die hohe Arbeitsbelastung und ungesunde, lange Schichtarbeit dürfen wir nicht als Selbstverständlichkeit abtun«, wurde Oliver Hölters, Sprecher der Caritas-Mitarbeiterseite, in der Mitteilung zitiert. (jW)