AfD will aus ID-Partei austreten

Berlin. Die AfD-Spitze strebt einen Austritt aus dem rechten europäischen Parteienverbund ID an. Das hat der Bundesvorstand nach dpa-Informationen am Montag beschlossen. Die AfD wolle damit einem Rauswurf zuvorkommen, der kurz bevorstehe, berichtete die ARD. Der AfD-Vorstand beschloss, dem am Wochenende in Essen anstehenden Bundesparteitag zu empfehlen, aus dem Bündnis auszusteigen. Die AfD war der ID-Partei erst im vergangenen Jahr beigetreten. Der Fraktion im EU-Parlament gehörte sie schon vorher an, wurde dort aber kurz vor der EU-Wahl ausgeschlossen. Derzeit laufen dem Vernehmen nach in Brüssel Gespräche zur Gründung einer neuen Fraktion. (dpa/jW)