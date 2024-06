Korruption: Ermittlungen gegen Ex-EIB-Chef Hoyer

Brüssel. Die Europäische Staatsanwaltschaft hat die Immunität des ehemaligen Chefs der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer, wegen Korruptionsermittlungen aufgehoben. Man habe Ermittlungen »wegen Korruption, Machtmissbrauch und Veruntreuung von EU-Geldern« gegen zwei ehemalige Beschäftigte eingeleitet, teilte die Behörde am Montag mit. Gegenstand der Ermittlungen sei eine Abfindungszahlung an einen ehemaligen Beschäftigten der Bank in der Amtszeit des FDP-Politikers als EIB-Chef, bestätigte sein Anwalt Nikolaos Gazeas gegenüber AFP. Hoyer wies die Vorwürfe als »absurd und unbegründet« zurück. (AFP/Reuters/jW)