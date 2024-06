Betriebsrat: Ford plant weitere Arbeitsplatzvernichtung

+ Update 19:55 +

Rolf Vennenbernd/dpa

Köln. Der Autobauer Ford zückt in Europa nach Angaben des Betriebsrats erneut den Rotstift. Man sei informiert worden, dass es in Köln und an Standorten anderer EU-Staaten ein weiteres sogenanntes Restrukturierungsprogramm geben werde, sagte der Betriebsratschef von Ford Europa, Benjamin Gruschka, der dpa in Köln. Man solle »schlanker und effizienter« werden.

Seinen Angaben zufolge ist es schon das vierte »Restrukturierungsprogramm« seit 2018. Damals hatte Ford in Köln noch knapp 20.000 Beschäftigte. Inzwischen sind es nur noch rund 13.000. Der genaue Umfang der geplanten Stellenstreichungen für Deutschland ist noch unklar, diesen will das Management dem Betriebsrat zufolge erst Ende Juni bekanntgeben. Das Unternehmen war für Presseanfragen zunächst nicht erreichbar. Zuvor hatte der Kölner Stadtanzeiger berichtet. (dpa/jW)