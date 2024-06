Philippinen werfen China Angriff vor

Beijing. Zwischen der chinesischen Küstenwache und der philippinischen Marine ist es erneut zu einem Zusammenstoß im Südchinesischen Meer gekommen – dieses Mal mit gezückten Messern. Die philippinischen Streitkräfte veröffentlichten am Mittwoch abend ein Video eines Vorfalls am Montag und warfen den Chinesen einen »brutalen Angriff« vor. Das Außenministerium in Beijing teilte am Donnerstag mit, dass China »notwendige Maßnahmen« ergriffen habe, die »in Übereinstimmung mit dem Gesetz« seien. Die chinesische Besatzung habe »professionell und zurückhaltend« agiert. (dpa/jW)