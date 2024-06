Ecuador: Millionen kurzzeitig ohne Strom

Quito. Bei einem landesweiten Stromausfall sind am Mittwoch (Ortszeit) Millionen Ecuadorianer von der Energieversorgung abgeschnitten worden. »Als bestimmte Kraftwerke ausfielen, kam es zu einem Blackout-Effekt: Die Nachfrage nach Energie war plötzlich größer als das Angebot, was zum Zusammenbruch des nationalen Stromnetzes führte«, sagte Energieminister Roberto Luque am Mittwoch. Wegen einer Dürre wurden in den Stauseen der Region historische Tiefstände registriert. Ecuador gewinnt 78 Prozent seines Stroms aus Wasserkraft. (dpa/jW)