Ukraine-Krieg: Infrastruktur angegriffen

Kiew. In der Nacht zu Donnerstag ist bei russischen Angriffen auf ukrainische Energieinfrastruktur unter anderem ein Wärmekraftwerk getroffen worden. Die Anlage habe »schwere Schäden« davongetragen, teilte der Betreiber DTEK am Donnerstag mit. Laut dem ukrainischen Netzbetreiber Ukrenergo wurden Anlagen in den Regionen Winnizja, Dnipropetrowsk, Donezk und Kiew beschädigt. Auch die Ukraine hat russischen Angaben zufolge in der Nacht zu Donnerstag Öllagerstätten in Russland mit Drohnen angegriffen. Betroffen waren ein Tanklager in dem Ort Enem bei Krasnodar im Süden des Landes und ein Lager im Gebiet Tambow südlich von Moskau. (AFP/jW)