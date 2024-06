San Francisco. Die US-Baseball-Legende Willie Mays ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Das gaben Mays Familie und sein ehemaliges Team, die San Francisco Giants, am Dienstag abend (Ortszeit) gemeinsam bekannt. Mit 16 startete Mays seine Karriere bei den Birmingham Black Barons. Später wurde er der erste schwarze Kapitän eines Teams aus der US-Profiliga Major League Baseball (MLB). Er gab sein Debüt 1951 bei den Giants, die damals in New York beheimatet waren, und blieb 21 Spielzeiten lang bei dem Team. Mays beendete seine Karriere bei den New York Mets, wo er von 1972 bis 1973 spielte. Der 24fache All-Star wurde 1979 in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. (dpa/jW)