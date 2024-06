Mehr Objekte von Neonazis genutzt

Magdeburg. Die Zahl der von Neonazis genutzten Immobilien hat sich seit 2017 fast verdoppelt. Überdurchschnittliche viele davon liegen in Ostdeutschland. 61 Prozent der bundesweit 210 rechten Szeneobjekte befanden sich im Jahr 2022 in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin, wie aus einer am Montag von den Innenministerien der ostdeutschen Bundesländer veröffentlichten Broschüre hervorgeht. Bei etwa jedem zweiten Szeneobjekt handele es sich demnach um Gewerbeimmobilien wie ehemalige Gaststätten, Hotels oder Firmengelände. Ein knappes Viertel aller Objekte seien Ein- oder Mehrfamilienhäuser beziehungsweise Wohnheime. Bei den übrigen handele es sich meist um Klub- und Vereinshäuser, Hofanlagen, Garagen, Kleingartenanlagen und Freigelände. (dpa/AFP/jW)