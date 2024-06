Bauwirtschaft: 76 Todesfälle in 2023

Berlin. Die Zahl tödlich verunglückter Menschen auf Baustellen ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Wie die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) am Dienstag gegenüber dpa erklärte, kamen insgesamt bei Arbeitsunfällen 76 Menschen ums Leben (2022: 74). Die Menge der Arbeitsunfälle in der Bauwirtschaft und bei den baunahen Dienstleistungen ging mit 96.153 nach 99.380 im Vorjahr leicht zurück. Die »Tausend-Personen-Quote«, die die Zahl der Arbeitsunfälle je 1.000 Arbeiter anzeigt, lag 2023 bei 44,6. Der Trend sei zwar rückläufig, in der Bauwirtschaft aber »deutlich höher als in anderen Wirtschaftszweigen«. Die BG Bau wolle die Quote in den kommenden fünf Jahren auf unter 40 senken. (dpa/jW)