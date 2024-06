Ukraine: Heftige Kämpfe bei Charkiw

Moskau. In der ostukrainischen Region Charkiw sind die Kämpfe eskaliert. »Der Feind schickt Reserven und versucht, einen Gegenangriff zu starten, stößt aber auf starken Widerstand unserer Streitkräfte«, sagte der von Russland eingesetzte Gouverneur der von Moskau kontrollierten Gebiete der Region Charkiw, Witali Gantschew, am Dienstag. Die russischen Streitkräfte hätten die ukrainischen Angriffe in der Nähe von Wowtschansk zurückgeschlagen. Russland war vergangenen Monat in Teile der Region Charkiw eingedrungen und hatten dabei rund ein Dutzend Dörfer eingenommen. (Reuters/jW)