Norwegen: Seltene Erden entdeckt

Ortsmarke. Geologen des Unternehmens Rare Earths Norway haben im Süden Norwegens 100 Kilometer südwestlich von Oslo das bisher größte bekannte europäische Vorkommen seltener Erdmetalle entdeckt. Die Lagerstätte liegt in einer Formation, die vor ca. 580 Millionen Jahren den Schlot eines Vulkans bildete. Die Geologen schätzen, dass es sich bei den Beständen um 8,8 Millionen Tonnen abbaubarer Seltenerdoxide handle, darunter 1,5 Millionen Tonnen Neodym und Praseodym, die auch beim Bau von Elektroautos eingesetzt werden. Die Vorkommen könnten geschätzt zehn Prozent des gesamten europäischen Bedarfs an seltenen Erden abdecken, gab Rare Earths Norway bekannt. Das Unternehmen will so schnell wie möglich mit der Förderung beginnen. (jW)