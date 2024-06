Frankreich will weniger Soldaten in Westafrika

Paris. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Berufung auf übereinstimmende Quellen erfahren hat, will die französische Regierung die Anzahl ihrer in Westafrika stationierten Soldaten von derzeit über 5.000 künftig auf etwa 600 verringern. Im kommenden Sommer soll zudem eine für Afrika zuständige militärische Kommandozentrale in Paris eingerichtet werden. Die Pläne entsprechen den Ankündigungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der im Februar eine »deutliche Verringerung« der in Westafrika stationierten französischen Soldaten in Aussicht gestellt hatte. (AFP/jW)