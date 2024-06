China wirft Philippinen Schiffskollision vor

Beijing. Im Südchinesischen Meer ist es zu einem Vorfall zwischen einem Schiff chinesischer Behörden und der philippinischen Marine gekommen. China warf den Philippinen am Montag vor, absichtlich mit einem Versorgungsschiff gegen ein Boot der chinesischen Küstenwache geprallt zu sein. Das philippinische Schiff sei illegal in Gewässer an einem Riff eingedrungen, auf das China Gebietsansprüche erhebt. Die philippinischen Streitkräfte nannten die Vorwürfe falsch und irreführend. Die Philippinen zählen die Riffe zu ihrer exklusiven Wirtschaftszone und kritisieren, Schiffe der chinesischen Küstenwache hielten sich dort illegal auf. (dpa/jW)