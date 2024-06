China und Neuseeland vertiefen Handelsbeziehungen

Lucy Craymer/Reuters Nach Maori-Ritus: Empfang von Chinas Premier Li Qiang in Wellington am Donnerstag

Wellington. Bei einem Besuch des chinesischen Premierministers Li Qiang in Neuseeland am Donnerstag haben die beiden Länder Abkommen zu Handel und Klima unterzeichnet. Es war der höchste chinesischen Besuch in Neuseeland seit sieben Jahren.

Beijing ist der größte Exportpartner des Landes. »Der Premierminister und ich haben unsere bedeutenden Wirtschaftsbeziehungen erörtert, von denen die Menschen in beiden Ländern mit einem gegenseitigen Warenhandel im Wert von fast 38 Millarden Neuseeland-Dollar profitieren«, sagte Luxon. China werde die Visafreiheit für Neuseeländer ausweiten, während Neuseeland den chinesischen Sprachunterricht und den kulturellen Austausch durch seine Konfuzius-Institute im Land unterstützen wird, so Li. (Reuters/jW)