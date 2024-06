Erdogan besucht Zentrale von Oppositionspartei CHP

AP Photo/Burhan Ozbilici Hier entlang: Erdogan und CHP-Chef Özel am Dienstag in Ankara

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Dienstag zum ersten Mal seit 18 Jahren die Parteizentrale der oppositionellen CHP besucht. Erdogan kam in der Hauptstadt Ankara mit dem CHP-Vorsitzenden Özgür Özel zusammen, den er bei der ersten Begegnung der beiden Politiker im Mai im Präsidentenpalast empfangen hatte. Bei den Kommunalwahlen in der Türkei im März war der Opposition ein innenpolitisch wichtiger Sieg gelungen. Die sozialdemokratische CHP stellt in Großstädten wie Istanbul und Ankara weiter die Bürgermeister und setzte sich auch in mehreren Städten und Provinzen durch, die bisher fest in der Hand von Erdogans konservativer AKP waren. Nach der schwersten Wahlniederlage für die AKP seit mehr als zwei Jahrzehnten hatte Erdogan eine Kurskorrektur angedeutet. Erdogan plant zudem seit langem eine neue Verfassung, für deren Durchsetzung er auf die Opposition angewiesen ist. Özel lehnt Erdogans Pläne bisher ab. (AFP/jW)