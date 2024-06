Weltbank erhöht Wachstumsprognose für Weltwirtschaft in 2024

(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Kein Wachstum ohne Verlierer: Schwächere Länder werden keine Freude am Wachstum der Weltwirtschaft haben

Washington D.C. Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose zur Weltwirtschaft für das laufende Jahr um 0,2 Prozentpunkte angehoben. Die Wirtschaftsleistung dürfte um 2,6 Prozent zulegen, wie das Institut mit Sitz in Washington am Dienstag mitteilte. Grund sind vor allem bessere Aussichten der US-Wirtschaft. Auch für China hob die Weltbank ihre Prognose etwas an.

Für das kommende Jahr blieb die Wachstumserwartung bei 2,7 Prozent. In den zehn Jahren vor der Corona-Pandemie war die Weltwirtschaft durchschnittlich um 3,1 Prozent gewachsen. »Das Wachstum ist niedriger als vor 2020«, erklärte Indermit Gill, Chefökonom der Weltbank.

Insbesondere die Aussichten für die ärmsten Volkswirtschaften der Welt seien »noch besorgniserregender«. Gill verwies insbesondere auf hohe Verschuldungsraten, Einschränkungen beim Außenhandel und teure Naturkatastrophen wegen des Klimawandels. Es müssten Mittel und Wege gefunden werden, um neue private Investitionen anzuziehen und die öffentliche Verschuldung zu verringern.

Die Weltbank erhöhte insbesondere ihre Prognose für die reicheren Länder, wobei die Verbesserung um 0,3 Prozentpunkte fast ausschließlich auf die USA zurückgeht. Die Wachstumserwartung für China erhöhte die Bank ebenfalls um 0,3 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent. Das wäre allerdings weiterhin ein Rückgang der Wachstumsrate. (AFP/jW)