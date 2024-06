EU-Wahl: Euro fällt auf den tiefsten Stand

Monika Skolimowska/dpa

Frankfurt am Main. Der Euro hat am Montag mit Kursverlusten auf das Ergebnis der EU-Wahl reagiert. Am Montag nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0738 US-Dollar. Zeitweise notierte sie noch etwas niedriger und erreichte den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Am Vorabend hatte der Euro noch über 1,08 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0756 (Freitag: 1,0898) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9297 (0,9175) Euro. (dpa/jW)