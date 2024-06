Los Angeles. Die US-amerikanische Basketballegende Jerry West ist tot. Der frühere Spieler, Trainer und Manager starb am Mittwoch morgen im Alter von 86 Jahren. Das gaben die Los Angeles Clippers bekannt, zu deren Vorstand West seit 2017 gehörte. Das Logo der US-Profiliga NBA ist Wests Silhouette nachempfunden. Als Profi für die Los Angeles Lakers entschied er oft wichtige Spiele in der Schlussphase, was ihm den Spitznamen »The Clutch« einbrachte. Mit der Nationalmannschaft holte er 1960 in Rom olympisches Gold. Als General Manager führte West die Lakers ab 1982 zu acht Meisterschaften. (dpa/jW)