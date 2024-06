London sanktioniert Moskauer Börse

London. Nach den USA hat auch Großbritannien die Moskauer Börse mit Sanktionen belegt. Zudem würden die Börse in St. Petersburg und Gesellschaften sanktioniert, die mit Finanztransaktionen und im Flüssigerdgassektor handeln, erklärte das britische Außenministerium am Donnerstag. Die USA hatten am Mittwoch ähnliche Maßnahmen erlassen, auch gegen die Börse in Moskau. Diese kündigte als Reaktion auf die »Aggression« an, den Handel mit US-Dollar und Euro einzustellen. In ausländischen Währungen gehaltene Fonds seien sicher, erklärten Kreml und Notenbank. (AFP/jW)